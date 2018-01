Brasileiros decepcionam em Daytona Os brasileiros não foram bem nesta sexta-feira, em Daytona, na primeira etapa da IROC (International Racing of Champions), a corrida dos campeões. Felipe Giaffone terminou em 10º lugar, uma posição à frente de Hélio Castro Neves. O vencedor foi o norte-americano Mark Martin. A IROC, disputada com carros de turismo, reúne os melhores pilotos das principais categorias do automobilismo norte-americano. Martin, por exemplo, corre regularmente na Nascar. Giaffone e Helinho, no campeonato da Indy Racing League, que teve outro representante nesta sexta-feira na pista: o bicampeão Sam Hornish Jr., oitavo colocado em Daytona. ?É uma corrida muito diferente, com os carros se batendo o tempo todo?, disse Giaffone, que chegou a andar em segundo e, a cinco voltas do fim da prova - em 100 milhas -, estava em quinto quando se enroscou com outros adversários e perdeu várias posições. Ele, Helinho e Hornish vão, agora, se concentrar na estréia da temporada da IRL, dia 2 de março, em Miami. A próxima etapa da IROC será em 5 de abril, em Talladega.