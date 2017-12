Brasileiros decepcionam na IRL Os pilotos brasileiros decepcionaram no treino classificatório para a terceira etapa do campeonato da Indy Racing League (IRL), neste sábado, no oval de Fontana, na Califórnia. Quem conseguiu o melhor tempo foi Felipe Giaffone, da equipe Mo Nunn, que obteve o 10º lugar no grid de largada da prova deste domingo, a partir das 17h30 (horário de Brasília). A pole position ficou com o norte-americano Eddie Cheever, que fez a sua volta mais rápida em 32s5171 (média de 356,26 km/h). Além de Giaffone, que fez o tempo de 32s9999, mais três brasileiros participaram do treino. Gil de Ferran, da Penske, ficou em 13º lugar (33s0473). Seu companheiro de equipe, Hélio Castro Neves, conseguiu a 16ª posição no grid, com a marca de 33s0997. E Airton Daré, da A. J. Foyt, sairá apenas em 22º, depois de ter feito sua melhor volta em 33s4331. O líder do campeonato, o norte-americano Sam Hornish Jr., da equipe Panther, conseguiu uma boa posição no grid - larga em 4º lugar (32s8153) - e espera levar vantagem sobre os dois brasileiros da Penske, com quem disputa a primeira posição da temporada. O piloto dos Estados Unidos tem 89 pontos, enquanto Gil de Ferran está com 85 e Helinho soma 80. O treino classificatório deste sábado foi marcado pelo acidente do norte-americano Robbie Buhl, que bateu no muro entre as curvas 1 e 2 do oval de Fontana. Ele foi levado para o hospital da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, e passa bem. Mesmo assim, não poderá participar da prova deste domingo e será substituído pelo compatriota Memo Gidley. A etapa deste domingo será um desafio para a resistência dos motores. Afinal, a prova terá 400 milhas (643,6 quilômetros) e deve ter quase três horas de duração. E, até agora, quem parece estar levando vantagem são as equipes que usam os motores Infiniti (Nissan), que conseguiram quatro das seis primeiras posições do grid de largada. A SporTV anunciou a transmissão de um teipe editado da corrida, às 20 horas. Confira o grid de largada: 1º Eddie Cheever Jr. (EUA) - 32s5171 2º Jaques Lazier (EUA) - 32s5926 3º Tomas Scheckter (EUA) - 32s7778 4º Sam Hornish Jr. (EUA) - 32s8153 5º Robbie Buhl (EUA) - 32s8366 6º Laurent Redon (FRA) - 32s8751 10º Felipe Giaffone (BRA) - 32s9999 13º Gil de Ferran (BRA) - 33s0473 16º Hélio Castro Neves (BRA) - 33s0997 22º Airton Daré (BRA) - 33s4331