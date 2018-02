Brasileiros desafiam perigo de vida para disputar o Dacar

Desafiar os limites mental e físico do homem e, no processo, descobrir mais sobre si mesmo. Eis os motivos que levam homens comuns, empresários e pais de família a deixar tudo de lado para enfrentar 9.273 quilômetros de areia, rocha, vento e um calor enlouquecedor, durante 15 dias, sem garantia de se sair inteiro do outro lado. "É uma experiência sem igual, uma lição de vida", diz o piloto de motos Jean Azevedo, integrante da equipe Petrobras Lubrax que vai disputar a 30.ª edição do Rali Dacar (antigo Paris-Dacar) a partir de 5 de janeiro. "Quando você vence as dificuldades de uma prova como essa, tem a certeza que pode enfrentar qualquer obstáculo." Mas participar de uma competição exigente e ameaçadora como um rali que atravessa os desertos africanos não se trata de uma brincadeira ou um hobby de jovens inconseqüentes ou empresários excêntricos. "Minha mãe sofre comigo desde os 14 anos, quando comecei a andar de moto", conta André Azevedo, irmão mais velho de Jean e veterano do Dacar, consciente de que os familiares são os mais sacrificados. Aos 48 anos, André participará pela 21ª vez do rali mais célebre do mundo, e pilotará o caminhão pela décima vez seguida. "Sabemos dos riscos. O importante é cada um conhecer os próprios limites. Procuro tentar passar minha experiência para os novatos", diz, quando perguntado sobre como a morte faz parte do automobilismo, principalmente o off-road. "Todos temos medo, mas aprendemos a controlá-lo", admite. "Nas motos, então, os perigos são muito maiores", acrescenta Jean, de 33 anos, casado e pai de um filho de 3 anos e um bebê de seis meses. O paulista de São José dos Campos já venceu por duas vezes o Dacar na categoria Production (1997 e 2003). "Se num autódromo, um ambiente controlado, às vezes não há como evitar o pior, imagine no deserto, que muda a toda hora, é traiçoeiro", comenta, referindo-se à morte do piloto Rafael Sperafico, no último domingo, pela Stock Light. "Os estreantes precisam controlar o ímpeto ainda mais." O conselho é para seu companheiro, Rodolpho Mattheis, que fará sua estréia no Dacar com uma moto KTM 450 cilindradas. Será a primeira vez em muitos anos que a equipe brasileira terá dois competidores sobre duas rodas. "Temos que andar com margem de segurança redobrada", comenta o caçula da equipe, com 25 anos, que não sente vergonha em admitir: "Dá um frio na barriga. Durmo e acordo com Dacar na cabeça. Mas estou me preparando física e psicologicamente." Nos carros e nos caminhões o desgaste é grande, mas nada comparável com o sofrido pelos alucinados motoqueiros, que precisam segurar no braço o peso de seus equipamentos. "A maior parte de nosso treinamento é na academia e correndo, de 4 a 6 horas por dia", revela Jean Azevedo. Rodolpho não estava lá mas lembra bem do acidente que matou, em janeiro deste ano, o piloto sul-africano Elmer Symons, que fazia sua estréia no Dacar. "Ele tinha um estilo muito ousado. Andou muito forte e infelizmente pagou por isso", lamenta o brasileiro, que diz que a equipe não o pressiona por resultados. "Meu objetivo é apenas terminar a prova. No futuro, poderei almejar algo mais." Outro calouro do time Petrobras é o piloto de carros João Franciosi, 43 anos, que guiará um Mitsubishi Pajero Full ao lado do navegador Lourival Roldan, de 49. Franciosi, na verdade, é praticamente um novato em ralis, tendo competido pela primeira vez no Rally dos Sertões em 2005, quando foi quarto colocado. No ano seguinte já veio o título. "Quem cresce no off-road sempre sonha um dia chegar ao Dacar, é o maior desafio do automobilismo. Estou realizando um sonho", confessa o gaúcho radicado na Bahia, que substitui o veterano Klever Kolberg. "Não tenho muita experiência em dunas, portanto vou obedecer rigorosamente o Lourival." A expectativa da equipe, que treina nesta semana nas colinas de areia branca de Cabo Frio, é que a edição de 2008 seja a mais difícil e desgastante de todas. Os organizadores reduziram os números de países pelos quais passarão os 580 veículos inscritos - representando 50 nacionalidades - mas aumentaram o percurso. Ao todo serão 15 etapas, que atravessarão quatro países: Portugal (a largada será de Lisboa), Marrocos, Mauritânia e Senegal. "Para 2008, a organização quis aumentar a dificuldade de navegação, que já é extremamente complicada, pois não há muitas referências", relata Lourival. As planilhas - espécies de mapas - de cada trecho serão entregues aos competidores apenas na noite anterior, o que garantirá muitas surpresas e contratempos. A equipe Petrobras Lubrax Carro: João Franciosi (piloto) e Lourival Roldan (navegador). Motos: Jean Azevedo e Rodolpho Mattheis. Caminhão: André Azevedo (piloto), Maykel Justo e Mira Martinec (navegadores).