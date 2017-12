Brasileiros descansam bastante antes do Rali Os pilotos brasileiros que vão participar do Rali Paris-Dacar estão aproveitando bem os últimos dias antes de começarem a disputa. Entre a supervisão da montagem dos equipamentos e alguns testes, André Azevedo (caminhão), Jean Azevedo (moto), Klever Kolberg e Lourival Roldan (carros) descansam bastante e conhecem os principais pontos turísticos de Paris. Mas a moleza acaba no dia 1º de janeiro, data da largada da prova. A 26ª edição do Paris-Dacar terá largada na cidade francesa Clermont Ferrand. De lá, os 607 participantes inscritos - número recorde - irão percorrer 11.092 quilômetros por 7 países na Europa e África. A chegada do rali está prevista para o dia 18 de janeiro.