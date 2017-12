Brasileiros dominam grid da IRL Os pilotos brasileiros dominaram neste sábado o treino classificatório para o GP de Pikes Peak, da Indy Racing League. Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, ambos da Penske, largam no domingo na primeira fila após marcarem o tempo de 20s224 e 20s230, respectivamente. Na terceira posição larga Felipe Giaffone, da Hollywood Mo Nunn, com a marca de 20s231. Airton Daré, da A. J. Foyt, não teve bom desempenho e larga em último, na 14ª posição. Confira o dez primeiros do grid: 1) Gil de Ferran, Penske (Dallara-Chevy), 20s2249 2) Hélio Castro Neves, Penske (Dallara-Chevy), 20s2304 3) Felipe Giaffone, Hollywood Mo Nunn (G-Force-Chevy), 20s2318 4) Sam Hornish Jr., Panther (Dallara-Chevy), 20s3181 5) Scott Sharp, Kelley (Dallara-Chevy), 20s3493 6) Billy Boat, Curb/Boat (Dallara-Chevy), 20s4512 7) Jeff Ward, Chip Ganassi (G-Force/Chevy), 20s5251 8) Robbie Buhl, Dreyer & Reinbold (G-Force/Infiniti), 20s5511 9) Laurent Redon, Conquest (Dallara-Infiniti), 20s5706 10) Tomas Scheckter, Cheever (Dallara-Infiniti), 20s6095