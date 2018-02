Brasileiros dominam o pódio da IRL Tony Kanaan, Hélio Castro Neves e Felipe Giaffone dominaram e ficaram com os três primeiros lugares da segunda etapa da Indy Racing League, neste domingo, no circuito de Phoenix. Foi a primeira vitória de Kanaan, que estreou na categoria em Homestead e cravou duas poles nas duas corridas que disputou. O resultado do trio brasileiro também é inédito na história da IRL. Na volta 187, a 13 voltas do final da prova de 200 milhas, Gil de Ferran acabou batendo forte na curva 1, quando tentou ultrapassar o norte-americano Michael Andretti na disputa pelo 9º lugar. O brasileiro foi parar no muro, provocando a décima e última bandeira amarela da corrida. Michael saiu rápido do carro, mas Gil teve que ser levado para o centro médico. Consciente, ele passa bem e só realizou alguns exames por precaução. Nas últimas três voltas da corrida, quando a bandeira verde foi acenada pela última vez, Tony Kanaan pulou na frente, em um dos muitos duelos que teve com Hélio Castro Neves e conseguiu manter a ponta até o final da corrida. Além da disputa com Hélio Castro Neves, Tony Kanaan também teve boa disputa com Felipe Giaffone, que ocupou a liderança durante parte da corrida, e com Sarah Fischer, única mulher da categoria. Sarah teve ótimo resultado, mas, com um erro no reabastecimento durante um pit stop, acabou em oitavo lugar. O atual bicampeão da IRL, o norte-americano Sam Hornish Jr. teve problemas técnicos na primeira parte da corrida e abandonou assim como o neozelandês Scott Dixon, que tinha vencido a primeira etapa, em Homestead. Confira a classificação final da prova: 1º Tony Kanaan (BRA) - 1h59m54s7395 2º Helio Castro Neves (BRA) - a 0s9328 3º Felipe Giaffone (BRA) - a 1s2957 4º Al Unser Jr. (EUA) - a 2s2480 5º Kenny Brack (SUE) - a 2s3800 6º Jaques Lazier (EUA) - a 2s8267 7º Scott Sharp (EUA) - a 3s5722 8º Sarah Fisher (EUA) - a 3s8226 9º Buddy Rice (EUA) - a 3s9316 10º Shigeaki Hattori (JAP) - a 1 volta 11º Buddy Lazier (EUA) - a 2 voltas 12º Robbie Buhl (EUA) - a 2 voltas