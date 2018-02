Brasileiros dominam primeiro dia de treinos para etapa da IRL Os pilotos brasileiros dominaram o primeiro dia de treinos para a segunda etapa da temporada da IRL, em St. Petersburg, na Flórida (EUA). Hélio Castro Neves, da equipe Penske, fez o melhor tempo depois de duas sessões livres (1m01s6016), enquanto Tony Kanaan (Andretti-Green) ficou em segundo lugar (1m01s6892). O outro brasileiro na categoria não foi tão bem nos treinos livres. Vitor Meira (Panther) conseguiu apenas a 11ª colocação, no tempo combinado das duas sessões, ao fazer sua melhor volta em 1m02s9049. Em terceiro, ficou o neo-zelandês Scott Dixon, da Ganassi, com 1min01s8767. O treino de classificação acontece neste sábado. E a largada da prova será no domingo, às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão da Bandsports. A primeira etapa, em Miami, foi vencida pelo britânico Dan Wheldon (Ganassi). Na etapa de abertura da temporada 2007 da IRL, o vencedor da prova em Miami foi o inglês Dan Wheldon (Ganassi). O brasileiro melhor colocado foi Tony Kanaan, que cruzou a linha de chegada em quinto, quatro posições à frente de Hélio Castro Neves.