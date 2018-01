Brasileiros dominam testes na IRL Os brasileiros dominaram os testes desta sexta-feira no Arizona, nos Estados Unidos, que servem como preparação para o início da temporada de IRL (Indy Racing League). Os três pilotos do País que disputarão o campeonato fizeram os três melhores tempos: Gil de Ferran, da Penske, foi o mais rápido (20s182), seguido de seu companheiro de equipe, Hélio Castro Neves (20s262), e de Felipe Giaffone, da Mo Nunn (20s367). Foi a primeira vez que três brasileiros conquistam as três primeiras posições num treino oficial. Revezando-se na liderança durante a última das três sessões da manhã, eles deixaram para trás o atual campeão, Sam Hornish Jr., que foi o quarto colocado (20s449). Os treinos no oval de uma milha de Phoenix prosseguem sábado e domingo. "Estamos testando um novo bico para ovais curtos como este. E até que o resultado está sendo bom. Mas ainda espero um pouco mais, uma vez que o motor ainda não chegou no ponto ideal. Ainda há um problema na injeção e até o GP de Miami (2 de março) acho que a Ilmor vai deixar tudo no ponto ideal. Não me surpreendi com o desempenho da Penske, mas estamos na cola deles", disse Giaffone. Nos bastidores, já é dada como quase certa a contratação de Jeff Ward pela equipe Ganassi, por enquanto para correr em Fontana e Michigan. Mas ele também pode disputar todo o campeonato.