Brasileiros dominam treino da Cart O piloto brasileiro Cristiano Da Matta, da Newman-Haas, mostrou que conhece bem o circuito de Monterrey e registrou nesta sexta-feira o melhor tempo do primeiro dia de treino oficial para o GP do México. Vencedor da prova em 2001, Da Matta marcou o tempo de 1:20.504 seguido do compatriota Bruno Junqueira, da Ganassi, com 1:20.758. O mexicano Adrián Fernández, da Fernández Racing, ficou com o terceiro melhor tempo, de 1:20.931. Ainda hoje terá mais um treino classificatório e no sábado os carros voltam à pista para definir o grid de largada. A prova será no domingo às 18h (horário de Brasília).