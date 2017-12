Brasileiros dominam treino da F-1 O brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, não só estabeleceu o melhor tempo, nesta sexta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona, com 1m14s975, como também conseguiu o novo recorde de quilômetros percorridos com um carro de Fórmula 1 em um único dia. Com as recentes modificações no traçado catalão, a pista ficou com 4.627 metros de extensão e ele a percorreu 147 vezes, o que dá 680 quilômetros, ou 2,2 GPs. A ordem na Toyota era testar os novos pneus Michelin, grande esperança das equipes que os usam para competir em melhores condições de vencer a Ferrari, escuderia da Bridgestone. Na temporada 2005 da Fórmula 1 o mesmo jogo de pneus deverá ser utilizado na sessão de classificação e durante a corrida. "Completei mais de 270 quilômetros com um único jogo de pneus", revelou Zonta. Ele estava com o modelo Toyota TF104B, versão 2004, e apenas os pneus tinham as características dos que serão usados em 2005. Neste sábado, a Michelin irá molhar o asfalto do Circuito da Catalunha para verificar o comportamento de seus novos pneus. Os pilotos que competem com a marca francesa reclamam de que os seus pneus de chuva são menos eficientes que os da Bridgestone. Antonio Pizzonia trocou de carro com Mark Webber. Nesta sexta-feira foi a vez do australiano testar o modelo híbrido da Williams, ou seja, o FW26 deste ano, mas equipado com motor, câmbio e suspensão traseira do que será lançado para 2005. Com o carro deste ano, Pizzonia fez 1m15s174 (98 voltas), segundo tempo do dia, enquanto Webber teve vários problemas, parou três vezes no meio da pista, completou apenas 34 voltas e conseguiu 1m15s513, em sexto lugar. O canadense Jacques Villeneuve estreou na Sauber. "Pude exigir bastante já no primeiro dia", disse o campeão mundial de 1997. "As três corridas que disputei pela Renault este ano foram muito úteis para eu poder começar nesse ritmo." Villeneuve registrou o terceiro tempo do dia, 1m15s219 (96). "A Sauber é uma equipe bem internacional. Em cinco minutos falo em inglês, italiano e francês." Único piloto a entrar na pista da Catalunha com pneus Bridgestone, Marc Gené, da Ferrari, trabalhou do desenvolvimento da versão já para 2005. Deu 111 voltas e 1m15s652 na melhor delas, conseguindo o 8º tempo.