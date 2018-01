Brasileiros dominam treino da F-Indy O brasileiro Gil de Ferran, da Penske, foi nesta sexta-feira o mais rápido no primeiro treino livre para o GP de Houston de F-Indy, nas ruas da cidade texana. Ele cravou a marca de 1min01s222, no circuito de 1,527 milha (2,4 km). Em segundo ficou Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, com 1min01s406, e em terceiro outro brasileiro, Hélio Castro Neves, da Penske, com 1min01s418. Maurício Gugelmin, da PacWest, ficou em sexto, Roberto Moreno, da Patrick Racing, em oitavo, Tony Kanaan, da MoNunn, em nono, Cristiano da Matta, da Newman-Haas, em 18.º, Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, em 19.º, e Max Wilson, da Arciero, em 35.º (vários pilotos usaram o carro titular e o reserva na sessão). Às 14h45, de Brasília, começa a segunda sessão livre desta sexta-feira em Houston.