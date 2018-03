Brasileiros dominam treino na F-Indy O brasileiro Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, foi o mais rápido no primeiro treino livre desta sexta-feira para o GP de Nazareth de F-Indy. Ele fez sua volta mais rápida no trioval de 0.092 milha (1,522 metros) em 20s485, com média de 267,493 km/h. Hélio Castro Neves, da Penske, ficou em segundo, com 20s680, seguido do sueco Kenny Brack, do Team Rahal, com 20s716. Os outros brasileiros: Gil de Ferran (Penske), em 6.º; Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, em 12.º; Cristiano da Matta, da Newman-Haas, em 13.º; Tony Kanaan, da Mo Nunn, em 16.º; Max Wilson, da Arciero/Brooke, em 22.º; e Roberto Moreno, da Patrick, em 23.º. Maurício Gugelmin não vai disputar a prova por causa da morte de seu filho Giuliano, aos 6 anos, quarta-feira, na Flórida. Agora à tarde, entre 14h30 e 16h15, ocorre nova sessão de treinos livres.