Brasileiros entre os líderes do Rali Os pilotos brasileiros continuam entre os líderes do Rali Paris-Dacar, depois da realização da 14ª etapa, nesta quinta-feira, no trecho entre as cidades egípcias de Dakhla e Luxor - 274 quilômetros de percurso. O melhor deles é André Azevedo, que disputa a categoria caminhões ao lado dos checos Tomas Tomecek e Jaromir Martinec. Ele está em segundo lugar na classificação geral, atrás apenas dos russos Chaguín, Yakubov e Savostin. Na etapa desta quinta-feira, André e seus companheiros ficaram em terceiro lugar. Os primeiros os russos Kabirov, Belayev e Karlamov, que estão na terceira posição no geral. Entre as motos, Jean Azevedo passou para a quinta colocação, ao chegar em 7º lugar na etapa do dia. O líder ainda é o francês Richard Sainct, que também foi o melhor no trecho disputado nesta quinta-feira. A dupla Klever Kolberg e Lourival Roldan é a que está em pior situação entre os brasileiros que disputam o Rali. Competindo na categoria carros, eles ficaram em 15º lugar na etapa e ocupam a 13ª posição na geral. A primeira colocação entre os carros ainda é dos franceses Stéphane Peterhansel e Jean-Paul Cottret, que ficaram em 6º lugar na etapa - os melhores do dia foram Luc Alphand (FRA)/Matthew Stevenson (ING).