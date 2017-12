Brasileiros fazem ajustes para o Rali A equipe brasileira Petrobras Lubrax faz os últimos treinos no Brasil antes de embarcar, dia 25, para a 26.ª edição do Rali Paris-Dacar 2004. A maior competição do gênero no mundo terá 11.000 quilômetros de percurso, com largada prevista para o dia 1.º de janeiro, na França, e término dia 18, no Senegal. A equipe participa pela 17.ª vez do rali. Este ano, os pilotos brasileiros serão os únicos no mundo a disputar as três categorias. Klever Kolberg e Lorival Roldan (carros) usarão uma Mitsubishi Pajero Full; Jean Azevedo (motos) disputará com uma KTM 700 cilindradas; e André Azevedo, Mira Martinec e Tomas Tomecek (caminhões) correrão com um Tatra (checo).