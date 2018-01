Brasileiros fazem bom teste na F-1 A nova geração de pilotos brasileiros que está prestes a desembarcar na Fórmula 1 comprova a cada dia o seu grande potencial. Felipe Massa, treinando pela primeira vez, nesta quarta-feira, junto de outros pilotos, foi, com a Sauber C20, o mais rápido no circuito de Mugello, na Itália, enquanto no autódromo de Barcelona, na Espanha, Antonio Pizzonia, prestes a ser definido como piloto de testes da Williams, obteve o segundo tempo do dia. "A equipe queria de mim constância e acho que o resultado do treino atendeu às expectativas", disse Massa. Ele completou nada menos de 81 voltas no traçado italiano (425 quilômetros), mais que a distância de um GP (305 quilômetros), sendo a mais veloz em 1min25s690. Foram dois "long runs" de 10 voltas, um pela manhã outro à tarde. Nas demais ele dava de duas a 5 voltas e parava nos boxes. O time suíço experimentou várias soluções aerodinâmicas visando o último GP da temporada, dia 14 no Japão. O engenheiro de Massa, Gianpaolo Dall?Ara, surpreendeu-se com o fato de a diferença entre o melhor e o pior tempo ter sido apenas dois décimos de segundo. Massa volta à pista nesta quinta-feira. Os outros tempos desta quarta-feira: Jean Alesi (Jordan), 1min25s876 (100 voltas), Darren Manning (BAR), 1min26s658 (51), Anthony Davidson (BAR), 1min26s72 (70). No Circuito da Catalunha, em Barcelona, o amazonense Antonio Pizzonia, de 21 anos, completados dia 11, voltou a deixar excelente impressão ao obter a marca de 1min21s134 e completar 84 voltas (397 quilômetros) com o modelo FW23 da Williams. O mais rápido foi Eddie Irvine, da Jaguar, com 1min20s733 (63). "O pescoço dói um pouco, como era já esperado nesse traçado, mas o mais importante é que foi um dia muito produtivo", disse Pizzonia. Ele volta a treinar sexta-feira e sábado. Os outros tempos: Alexander Wurz (McLaren), 1min21s171 (41), Marc Gene (Williams), 1min21s688 (50), Mark Webber (Benetton), 1min21s834 (43) e Darren Turner (McLaren), 1min21s874 (98).