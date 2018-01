Brasileiros ficam mal no grid da IRL Hélio Castro Neves é o único piloto que pode conquistar o título da Indy Racing League por antecipação. Se vencer em Chicago, a partir das 14h deste domingo (com transmissão pela SporTV), e marcar os dois pontos extras por liderar o maior número de voltas, o brasileiro da Penske será o campeão - desde que seus adversários Gil de Ferran, San Hornish Jr. e Felipe Giaffone não pontuem. Nos treinos deste sábado que definiram o grid de largada, o norte-americano Sam Hornish Jr., da equipe Panther, conquistou a pole position com a volta mais rápida em 24s5528 (recorde da pista). Felipe Giaffone vai largar na 10ª posição (24s8056), Gil de Ferran na 11ª (24s8105) e Helinho na 21ª (sua melhor volta levou 25s0026). Entre os outros pilotos do País na categoria, o melhor foi Vitor Meira, em quinto lugar no grid. Airton Daré é o 15º e Raul Boesel sai em 14º. Na classificação do campeonato, Helinho leva apenas um ponto de vantagem sobre Gil: 437 a 436. O norte-americano Sam Hornish, campeão do ano passado, é o 3º com 429 e Felipe Giaffone é o 4º com 391. Como o vencedor ganha 50 pontos e o piloto que lidera o maior número de voltas ganha dois pontos de bonificação, 104 pontos estarão em jogo nestas duas últimas corridas. Helinho, bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis, pretende neste domingo no mínimo permanecer na liderança do campeonato e chegar com vantagem em Forth Worth, no próximo domingo, a última etapa do ano. "A expectativa é muito grande e eu estou com os nervos à flor da pele. Os três primeiros têm todas as chances de vencer. E mesmo o Felipe Giaffone não está fora da briga. A disputa vai ser intensa", acredita o brasileiro. Quem assistiu à corrida de Madison e acompanhou a arriscada manobra de Gil de Ferran para superar Helinho no fim da corrida, quase batendo roda a roda, percebeu que na Penske jogo de equipe não faz parte das normas esportivas. Quem tiver melhores condições ou mais coragem chega na frente. "O campeonato está no fim e o Roger não quer saber quem vencerá. A única recomendação dele é que um não deve tirar o outro da pista em nenhuma hipótese. Portanto, eu e o Gil estamos em igualdade de condições." Segundo Helinho, o que garante o perfeito funcionamento da equipe na pista é o respeito entre os dois pilotos: "Nós temos características diferentes. Mas em nenhum momento um duvida da capacidade do outro. Eu admito que, este ano, decidi imitar a tática do Gil de acumular pontos. E deu bem certo. Estou na frente". A Penske é a mais regular das equipes da IRL. Com o equipamento Dallara/Chevy, preparado pela Ilmor, Helinho e Gil venceram duas corridas cada um. Quem mais venceu este ano foi Hornish, que ganhou três corridas, competindo também com Dallara/Chevy, com preparação oficial de fábrica (Speedway). Giaffone corre com G-Force/Chevy, com preparação da Ilmor. O título da IRL reforçaria o currículo de Helinho, que, na semana seguinte à corrida do Texas, poderá finalmente pilotar um carro de Fórmula 1. Ele tem teste marcado com a Toyota, em Paul Ricard, na França. "Sei que vai ser muito difícil. Eu não conheço a pista, nunca pilotei um Fórmula 1 e passei todo o ano girando o volante apenas para o lado esquerdo (a IRL corre apenas em circuitos ovais). Mas foi o que apareceu e tenho que aproveitar a oportunidade", diz ele. O piloto chegou à Cart por uma equipe modesta, a Bettenhausen, e acabou pilotando para a Penske. "Fui atrás de tudo o que apareceu e deu certo", conta. A Toyota só definiu um piloto para 2003: Olivier Panis. Há muitos pretendentes para a segunda vaga, entre os quais estão Helinho e os brasileiros Felipe Massa, Antonio Pizzonia e Cristiano da Matta. "Serei franco-atirador nesse teste. Não tenho nada a perder e, por isso, só me resta mandar o sapato. De repente viro um tempo excepcional", revela Helinho, que já mandou as medidas para o capacete e o macacão que utilizará no teste da Toyota. Do teste com a Toyota depende o futuro do piloto no automobilismo norte-americano. Se ele não ficar com a vaga, deverá desistir da Fórmula 1. Confira o grid de largada da prova: 1º Sam Hornish Jr. - 24s5528 2º Buddy Rice - 24s6100 3º Al Unser Jr. - 24s6363 4º Billy Boat - 24s6811 5º Vitor Meira - 24s7269 6º Eddie Cheever Jr. - 24s7287 7º Dan Wheldon - 24s7658 8º Laurent Redon - 24s7660 9º Robbie Buhl - 24s7663 10º Felipe Giaffone - 24s8056 11º Gil de Ferran - 24s8105 12º Sarah Fisher - 24s8393 13º Jeff Ward - 24s8686 14º Eliseo Salazar - 24s8743 15º Airton Daré - 24s8848 16º Scott Sharp - 24s8858 17º Tony Renna - 24s8899 18º Alex Barron - 24s9494 19º Raul Boesel - 24s9560 20º Greg Ray - 24s9829 21º Hélio Catro Neves - 25s0026 22º Buddy Lazier - 25s0097 23º Will Langhorne - 25s0314 24º George Mack - 25s1640 25º Hideki Noda - 25s9775