Brasileiros lamentam problemas no Canadá Em Mônaco foi o "tráfego" e a natureza do circuito que o impediram de ultrapassar seus adversários e obter um resultado melhor que a oitava colocação. Neste domingo, no GP do Canadá, Rubens Barrichello encostou o aerofólio dianteiro da sua Ferrari no suporte do aerofólio traseiro da Renault de Fernando Alonso, teve de realizar um pit stop não programado, ainda na segunda volta, e terminou a prova em quinto lugar. "Estávamos todos muito próximos na largada. Tinha o Mark Webber (Jaguar) por fora, tentei manter a posição e, com os freios frios, brequei e toquei em Alonso", explicou Rubinho, no fato que comprometeu sua corrida. Mas, na sua avaliação, os quatro pontos conquistados não foram ruins. "Ao final da segunda volta eu era o último. Depois enfrentei problemas com os freios, na reduções de marchas e um defletor que voou", contemporizou. A poucas voltas da bandeirada, Kimi Raikkonen, da McLaren, chegou a se aproximar para tentar ultrapassá-lo e ganhar o quinto lugar. Mas não conseguiu tirar a posição de Rubinho. "As dificuldades com os freios fizeram com que eu reduzisse meu ritmo", revelou o brasileiro. Rubinho está em quinto lugar no Mundial, com a mesma pontuação do colombiano Juan Pablo Montoya (Williams), 31 pontos, enquanto Michael Schumacher, exatamente com a mesma Ferrari, já venceu quatro vezes este ano e lidera o campeonato com 54 pontos. Por pouco - Cristiano da Matta ficou a seis voltas de marcar pontos novamente na Fórmula 1. O piloto da Toyota era o oitavo colocado até a 64ª volta, de um total de 70. "Estou bastante chateado. Não sei exatamente o que aconteceu. Saí da chicane e deve ter quebrado alguma coisa na suspensão", contou o brasileiro. Com o seu abandono, o companheiro de equipe, Olivier Panis, herdou o oitavo lugar e o ponto para a Toyota. Antonio Pizzonia, da Jaguar, também não terminou o GP do Canadá. "Ganhei duas posições na largada e pulei para 11º. No hairpin, Jarno Trulli (Renault) freou abruptamente no instante em que estava sendo ultrapassado por David Couthard (McLaren)", lembrou o brasileiro. No choque, ele perdeu o aerofólio dianteiro e teve de entrar no box. Apesar de ter perdido quase uma volta, seu ritmo de corrida era muito bom, até ficar sem freios, a quatro voltas da bandeirada, quando era décimo.