Brasileiros longe da vitória na Indy A boa estratégia de pit stop e uma pilotagem talentosa deram hoje ao neozelandês Scott Dixon, da PacWest, no GP de Nazareth, sua primeira vitória na F-Indy, em sua terceira corrida na categoria. Dixon, de apenas 20 anos, soube aproveitar, com a ajuda da equipe, as bandeiras amarelas e, no final, suportou a pressão do sueco Kenny Brack, do Team Rahal, que chegou em segundo. O canadense Paul Tracy, da Green, completou o pódio. Os brasileiros, que haviam vencido as três últimas corridas da categoria, passaram longe da vitória em Nazareth. O melhor colocado foi Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, em quinto. Bruno Junqueira, da Chip Ganassi, foi sétimo; Cristiano da Matta, da Newman-Haas, 10.º; Hélio Castro Neves, da Penske, 11.º; e Roberto Moreno, da Patrick, 12.º. Com isso, Cristiano agora tem a companhia de Tracy na liderança, ambos com 40 pontos. Gil de Ferran, que deixou a corrida de hoje ao envolver em acidente com o canadeense Alex Tagliani, tem 30, junto com Jimmy Vasser, quatro em Nazareth. Brack e Helinho estão com 29. "Confesso que não esperava vencer. Tivemos muitos problemas durante os treinos (ele largou em 23.º) e a vitória, na minha terceira prova, parecia distante. Mas o carro se comportou bem durante a prova, a equipe foi fantástica nos pit stop e, no final, eu também dei minha contribuição??, disse, entusiasmado, o neozelandês. De fato, o Reynard/Toyota de Dixon jamais esteve entre os mais rápidos da corrida. Mas sua melhor volta, em 21s899, foi a 224.ª das 225.ª da prova, justamente no momento em que a pressão de Kenny Brack era muito grande. "Eu tentei, mas ultrapassar aqui é muito difícil??, afirmou o sueco. Brack chegou a apenas 0s336 de Dixon, que completou as 225 voltas em 1h51min12s419, com média de 184,812 km/h. O sueco foi a sensação da corrida, com uma pilotagem perfeita e arrojada e belas ultrapassagens, como a sobre Tracy na volta 174. Perdeu a vitória por um equívoco no pit stop. Na largada, Brack assumiu a liderança ao ultrapassar o pole Bruno Junqueira. "Fiz realmente uma largada conservadora. Mas considero muito boa a minha primeira corrida em oval, apesar de ter me atrapalhado no primeiro pit stop, parando o carro fora do lugar. Mas foi um ótimo aprendizado??, considerou o brasileiro da Chip Ganassi, que logo depois cairia para o terceiro lugar, ultrapassado pelo espanhol Oriol Servia. As nove primeiras voltas da corrida, aliás, foram realizadas sob bandeira amarela (ocorreram seis no total), por conta das rodadas de Bryan Herta, nos primeiros metros, e de Michel Jourdain Jr. na quarta volta. Brack liderou até o giro 125, quando, sob uma amarela, fez o pit stop. Então Tony Kanaan tentou dar o pulo do gato, ficando na pista e assumindo a liderança. O plano era parar demais, apostando que os outros pilotos também teriam de parar. Só que o excesso de voltas sob bandeira amarela ajudou os concorrentes a economizarem combustível. Com isso, Tony precisou fazer seu pit na volta 189. "Apostamos e perdemos. Vamos ver na próxima corrida, no Japão (dia 19)??, disse o brasileiro. Com a parada de Tony, Dixon assumiu a liderança, para, 36 voltas depois, garantir sua primeira vitória na categoria. Vitória que ofereceu também ao companheiro Gugelmin, que não correu em função da morte de seu filho, na semana passada. Christian Fittipaldi, que largou em 17.º, marcou os primeiros pontos na temporada com o quinto lugar de hoje, mas mostrava um misto de satisfação e decepção. "Foi bom para tirar o pé do lodo. Mas meu primeiro pit stop foi ruim e pôs tudo a perder. Muita gente me passou, até o Dixon??, lamentou. Seu companheiro Cristiano da Matta, que chegou a andar em terceiro e com o décimo lugar manteve a liderança do campeonato, também não estava contente. "O Dixon ganhou a corrida no pit stop. Faz parte. Mas acho que tinha o segundo melhor carro da prova, pior apenas que o do Kenny Brack. Bobeamos numa das bandeiras amarelas e me compliquei.?? Gil de Ferran reclamou apenas de dores nas costas por causa do acidente com Alex Tagliani. O canadense, que demorou para ser retirado no carro, também não teve maiores problemas, segundo o médico da Cart, Steve Olvey, embora reclamasse de dores no corpo.