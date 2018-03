Brasileiros na pista pelas 500 Milhas Os pilotos Felipe Giaffone, da equipe Treadway/Hollywood, e Airton Daré, TeamXtreme, voltam a treinar nesta sexta-feira para garantir a vaga para a largada das 500 Milhas de Indianápolis. No domingo, os dois pilotos brasileiros estarão no Bubble Day. Se as marcas que obtiveram no treino oficial forem superadas, terão de voltar à pista para melhorar o tempo. Leia a íntegra no Jornal da Tarde