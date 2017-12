Brasileiros prometem dominar a Indy A Indy Racing League (IRL) terminou 2004 em verde e amarelo. Tony Kanaan sagrou-se o primeiro brasileiro campeão da categoria e a última etapa, no Texas, teve dobradinha brasileira com vitória de Hélio Castro Neves e Kanaan em segundo. Agora, para 2005, os dois prometem que o domínio do País continua e anunciam desde já briga acirrada pelo título. "Há grandes chances de eu monopolizar o campeonato com o Tony", diz Helinho, que venceu as 500 Milhas de Indianápolis, prova mais importante da IRL, em 2001 e 2002 e terminou a temporada 2004 em quarto. Este ano, o piloto ficou fora da briga pelo título, que acabou sendo decidido entre Kanaan e Dan Wheldon, dois pilotos da equipe Andretti Green. Helinho, da Penske, diz que seu time foi mais devagar na adaptação aos novos motores da IRL, introduzidos no início do ano. "O problema este ano foi a potência. A Honda (fornecedora dos motores da Andretti Green) fez um trabalho excepcional, mas a Toyota (da Penske) demorou um pouco mais para descobrir como acertar. Mas minha vitória na etapa final criou expectativa muito grande para 2005." O campeão do ano, ainda festejando o título, também espera briga brasileira na principal categoria do automobilismo dos Estados Unidos. "Tive duelos fantásticos com Helinho minha vida inteira. O ano que vem vai ser mais competitivo. A minha equipe está muito próxima do limite, então a tendência é que a gente evolua mais devagar e as outras nos alcancem", diz Kanaan. Para ele, as vitórias são o caminho para fazer a IRL crescer no Brasil. "A Fórmula 1 é mais antiga e mais famosa, cabe a nós fazer a Indy crescer. Mas já vejo um reconhecimento maior, mais gente me reconhece na rua", afirma. "Meu sonho é trazer a IRL para o Brasil." Este ano e em 2005, a categoria tem todas as suas provas nos Estados Unidos, exceto uma, no Japão. A temporada 2005 da IRL, que começa em 6 de março, terá uma mudança que deve favorecer ainda mais os brasileiros. Três das 17 etapas serão em circuitos mistos (em 2004 todas as provas foram em ovais). O canal pago BandSports anuncia transmissão ao vivo das 17 etapas da IRL em 2005. A Bandeirantes transmitirá na tevê aberta Indianápolis e, no mínimo, mais três corridas. Além de Kanaan e Castro Neves, outros dois pilotos brasileiros estarão no grid: Vitor Meira, da Rahal Letterman, e Felipe Giaffone, provavelmente na Dreyer & Reinbold. Os quatro brasileiros da IRL, em férias, estão no Brasil e participarão, neste fim de semana, das 500 Milhas da Granja Vianna, prova de Kart disputada em Cotia como festa de encerramento da temporada.