Brasileiros são atração na etapa da IRL O oval de 1,5 milha - 2,41 quilômetros - do Texas Motor Speedway tem nas curvas uma inclinação de 24 graus e os carros dependem muito do acerto aerodinâmico para renderem bem no traçado. Tony Kanaan correrá nele pela primeira vez no treino de classificação, na quinta-feira. A corrida, a quinta etapa da IRL, será no sábado à noite, em 200 voltas. "Eu já assisti às corridas do Texas e sei que é preciso um cuidado extra porque os carros estão sempre muito próximos um dos outros. Mas teremos condições de andar bem no sábado", disse Kanaan, que foi o terceiro nas 500 Milhas de Indianápolis. Os pilotos brasileiros são a grande atração da primeira corrida noturna da temporada da IRL, depois da excelente performance em Indianápolis, onde Gil de Ferran, Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, pela ordem, ficaram nas três primeiras posições. Dos três, só Kanaan é estreante no Texas porque até o ano passado corria na Cart. O Texas é a única pista que recebe duas corridas por ano da IRL. A última etapa, em 12 de outubro, será no mesmo local. Helinho revelou que está empolgado em voltar ao circuito onde, na última corrida do ano passado, disputou o título com Sam Hornish Jr. O piloto norte-americano venceu e conquistou o bicampeonato. "A corrida foi excelente. Ficamos muitas voltas lado a lado. O público adorou", lembrou o brasileiro. Gil de Ferran reconhece que o traçado do Texas é muito diferente dos quatro anteriores - Homestead, Phoenix, Motegi e Indianápolis - e, por isso, a equipe tem que ser cautelosa. "Foi ótimo fazer a dobradinha em Indianápolis. Mas aqui tudo vai ser diferente. Temos que aproveitar ao máximo os treinos para o acerto correto dos carros", afirmou o piloto, companheiro de Helinho na Penske. Os brasileiros Felipe Giaffone, Aírton Daré e Vitor Meira também disputarão a corrida.