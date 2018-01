Brasileiros são favoritos na Indy Enquanto na Fórmula 1 o Brasil vive atualmente da possibilidade de Rubens Barrichello obter vitórias no varejo, na Fórmula Indy, a segunda categoria em importância no automobilismo mundial, as perspectivas são totalmente diferentes. O Brasil tem dez pilotos confirmados na temporada, um número significativo, considerando-se que há 30 inscritos. A maior parte deles conta com bons equipamentos e quatro pilotos podem ser considerados candidatos reais ao título. São eles Gil de Ferran, o atual campeão, Hélio Castro Neves (ambos da Penske), Cristiano da Matta e Christian Fittipaldi (a dupla da Newman-Haas). E Roberto Moreno, terceiro lugar no ano passado, está numa reforçada Patrick Racing. Leia a íntegra no Estado