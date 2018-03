Brasileiros se classificam para as 500 milhas de Indianápolis

O grid de largada da edição 2008 das 500 milhas de Indianápolis terá sete brasileiros. Bruno Junqueira, Enrique Bernoldi, Hélio Castroneves, Jaime Camara, Mário Moraes, Tony Kanaan e Vítor Meira se classificaram, mas não na primeira fila, já que o pole position é o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi. Veja também: Os acidentes em Indianápolis Classificação do campeonato A definição do grid deste ano, mais uma vez, teve 39 inscritos e seis eliminados, com vários acidentes, mas nenhum fatal. O recorde negativo fica com o mexicano Mário Dominguez, 32 anos. Em um mês de treinos, ele bateu duas vezes. A última foi no sábado, dia 17, quando atingiu a parede exterior com o lado direito de seu carro, a 15 minutos do fim do treino. Ficou fora da corrida, com isso. A.J.Foyt sofreu acidente no treino de domingo. A tampa de proteção do tanque de combustível escapou quando ele estava na pista e o etanol espirrou no motor quente, pegando fogo. Com o susto, o neto do vencedor da Indy 500 bateu, e saiu apenas com queimaduras leves e o cabelo chamuscado. "O fogo foi o pior para mim. Foi aterrorizante", conta, sem esconder o pavor. Outro que chama a atenção é Graham Rahal, 19 anos, que venceu o GP de São Petersburgo nesta temporada - em sua estréia na categoria - e que é só encantamento. Ele acompanha a prova desde a infância, e viu seu pai, Bobby, vencer a prova em 1986. "Ainda temos que encontrar uma boa velocidade, mas isto é tão novo para a nossa equipe que estamos aprendendo", diz. GRID DE LARGADA Fila 1 1.º - (9) Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi), 2min39s0348 2.º - (10) Dan Wheldon (ING/Chip Ganassi), 2min39s2143 3.º - (6) Ryan Briscoe (AUS/Penske), 2min39s2358 Fila 2 4.º - (3) Helio Castroneves (BRA/Penske), 2min39s4806 5.º - (7) Danica Patrick (EUA/Andretti Green), 2min39s8601 6.º - (11) Tony Kanaan (BRA/Andretti Green), 2min40s1463 Fila 3 7.º - (26) Marco Andretti (EUA/Andretti Green), 2min40s4155 8.º - (4) Vitor Meira (BRA/Panther), 2min40s4663 9.º - (27) Hideki Mutoh (JAP/Andretti Green), 2min40s7952 Fila 4 10.º - (20) Ed Carpenter (EUA/Vision), 2min40s8324 11.º - (12) Tomas Scheckter (AFS/Luzco Dragon), 2min41s0767 12.º - (99) Townsend Bell (EUA/Dreyer & Reinbold), 2min41s7693 Fila 5 13.º - (06) Graham Rahal (EUA/Newman Hass), 2min41s7753 14.º - (14) Darren Manning (ING/A.J. Foyt), 2min41s8486 15.º - (18) Bruno Junqueira (BRA/Dale Coyne), 2min41s9214 Fila 6 16.º - (02) Justin Wilson (ING/Newman Hass), 2min41s9676 17.º - (15) Buddy Rice (EUA/Dreyer & Reinbold), 2min42s0885 18.º - (22) Davey Hamilton (EUA/Vision), 2min42s1498 Fila 7 19.º - (16) Alex Lloyd (ING/Rahal-Letterman), 2min42s3171 20.º - (17) Ryan Hunter-Reay (EUA/Rahal-Letterman), 2min42s4701 21.º - (24) John Andretti (EUA/Roth Racing), 2min42s4913 Fila 8 22.º - (67) Sarah Fisher (EUA/Sarah Fisher), 2min42s7146 23.º - (8) Will Power (AUS/KV Racing), 2in42s7956 24.º - (41) Jeff Simmons (EUA/A.J. Foyt), 2min42s8204 Fila 9 25.º - (5) Oriol Servia (ESP/KV Racing), 2min43s0682 26.º - (33) Ernesto Viso (VEN/HVM Racing), 2min43s3720 27.º - (23) Milka Duno (VEN/Dreyer & Reinbold), 2min43s4095 Fila 10 28.º - (19) Mario Moraes (BRA/Dale Coyne), 2min43s8482 29.º - (36) Enrique Bernoldi (BRA/Conquest), 2min44s0676 30.º - (34) Jaime Camara (BRA/Conquest), 2min44s1248 Fila 11 31.º - (2) A.J. Foyt IV (EUA/Vision), 2min44s2458 32.º - (91) Buddy Lazier (EUA/Hemelgarn Johnson), 2min44s3720 33.º - (25) Marty Roth (CAN/Roth Racing), 2min44s4096