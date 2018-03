Brasileiros se destacam na Penske Com a aproximação do dia de definição do pole position das 500 Milhas de Indianápolis, que será conhecido no sábado, os brasileiros da Penske começam a andar entre os mais rápidos nos treinos. Hélio Castro Neves foi o terceiro na primeira parte da sessão desta quinta-feira, com 40s541 (média de 357,191 km/h); Gil de Ferran, o quarto (40s643). Já Felipe Giaffone ficou em 11.º (40s901) e Aírton Daré em 26.º (41s720).O mais rápido foi Greg Ray (40s081). Nesta sexta-feira, há possibilidade de chuva no circuito.