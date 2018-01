Brasileiros seguem na disputa do Rali Apesar das dificuldades da última etapa, com a desistência de inúmeros participantes, os brasileiros seguem na disputa do Rali Dacar. A especial de quinta-feira, a mais longa da prova, ainda não terminou - muitos competidores continuam no caminho, o que, além do mau tempo no deserto da Mauritânia, obrigou a organização a cancelar o percurso desta sexta. Dentre os brasileiros, Jean Azevedo foi o único a completar os 669 quilômetros da etapa ainda na quinta-feira. Com a boa performance, ele está em 11º lugar na classificação geral das motos. Já Klever Kolberg/Lourival Roldan, nos carros, e os primos André e Luiz Azevedo, nos caminhões, só chegaram nesta sexta-feira a Tichit. Depois, fizeram o deslocamento para Tidjikja, também na Mauritânia, de onde os participantes do Rali Dacar saem neste sábado para um percurso de 361 quilômetros cronometrados até Atar. » Leia mais sobre o rali Dacar