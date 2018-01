Brasileiros têm destaque no Rali Terminada nesta terça-feira a 12ª etapa do Rali Paris-Dacar, em Siwa, no Egito, com 445 quilômetros no total, sendo 341 cronometrados, os pilotos brasileiros que disputam a competição já comemoram alguns bons resultados. Entre os caminhões, André Azevedo assumiu a vice-liderança, enquanto Klever Kolberg e Lourival Roldan estão na segunda posição na classificação geral acumulada, na categoria Super Production Diesel (carros). Nas motos, Jean Azevedo administra bem a quinta colocação na contagem geral. ?Faltam cinco dias para o final do rali e o nosso objetivo está sendo alcançado, que é ficar entre os 10 primeiros. Estou aproximadamente seis minutos atrás do quarto, o francês Jean Brucy, e cerca de 17 minutos na frente do sexto colocado, o chileno Carlo De Gavardo?, afirmou. O líder é o francês Richard Sainct. A liderança também é francesa entre os carros. Stephane Peterhansel segue na frente seguido pelo japonês Hiroshi Masuoka. Na categoria caminhões, o russo Vladimir Tchaguine segue tranqüilo como líder. Dunas - Nesta quarta-feira, a etapa do Rali segue entre Siwa e Dakhla, com 657 quilômetros no total e 569 contra o relógio. A organização anuncia que os pilotos terão pela frente um ?grande mar de areia? e de dunas com até 100 metros de altura. A segunda parte do trecho cronometrado vai cruzar o ?deserto branco?. Os que conseguirem chegar no mesmo dia já terão percorrido 6.440 quilômetros desde a largada em Marselha, na França. A partir de Dakhla faltarão mais 2.162 quilômetros até Sharm El Sheikh, onde a competição terminará dia 19 de janeiro.