Brasileiros tem mal dia em Michigan Além do susto de Roberto Moreno, que sofreu um violento acidente mas não se machucou, os pilotos brasileiros da Indy não tiveram um bom dia em Michigan. Depois das duas sessões de treinos livres para as 500 Milhas de domingo, quem ficou em melhor posição foi Tony Kanaan: 9o colocado. O tempo mais rápido desta sexta-feira foi do sueco Kenny Brack, o líder do Mundial. Brack conseguiu sua volta mais rápida na sessão da manhã, quando fez 31s809. Depois do sueco, em segundo, veio o italiano Max Papis, com o tempo de 31s853 - o melhor da tarde. O terceiro lugar do dia foi do canadense Patrick Carpentier e o quarto, de Alex Tagliani, também do Canadá. Entre os brasileiros, depois de Kanaan o melhor foi Roberto Moreno. Ele conseguiu o 10º lugar do dia com o tempo obtido de manhã (32s264), antes do acidente. À tarde, Moreno voltou normalmente para a pista, mas não conseguiu ser tão rápido. Depois de Moreno, Cristiano da Matta fez o 11o tempo do dia (32s273), Christian Fittipaldi o 12o (32s275), Helio Castro Neves o 15o (32s316), Bruno Junqueira o 18o (32s409), Mauricio Gugelmin o 23o (32s613), Max Wilson o 27o (32s716) e Gil de Ferran o 29o ( 32s932). Nesta sábado à tarde será definido o grid de largada da etapa de domingo. Mas, na avaliação dos próprios pilotos, numa corrida tão longa como estas 500 Milhas de Michigan (devem ser quase três horas de prova) não importa muito a posição em que você larga. "O que vale mesmo é a pole, pelo ponto que você ganha. Fora isso, não muda muito se você é o 2o ou o 20o . Tem que chegar bem na parte final, evitando problemas durante a corrida", explicou Cristiano da Matta. Motores - O destaque do treino desta sexta-feira foi a supremacia da Ford sobre a Honda e a Toyota. Os carros equipados com motor Ford fizeram os quatro melhores tempos do dia. O mais rápido da Honda foi Paul Tracy (5o lugar) e o da Toyota foi Tora Takagi (8o). As equipes ainda estão se adaptando à mudança nas regras anunciada pela Cart no começo da semana. A entidade voltou a exigir o uso de um espaçador na base da válvula pop off dos carros, para equilibrar as forças dos motores e acabar com as suspeitas de que a Honda estaria violando o regulamento, "enganando" esta válvula.