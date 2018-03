Brasileiros têm problemas na GP2 Os dois pilotos brasileiros que disputam a categoria GP2 terão uma corrida difícil pela frente, neste sábado. Nesta sexta, na sessão de classificação, Nelsinho Piquet acabou sendo atingido pelo turco Can Artam, da Isport, enquanto este aquecia os pneus ainda. Artam tem se caracterizado pelos erros primários na GP2. Com a batida, Nelsinho ficou sem tempo e vai largar na última fila. Seu companheiro na Hitech Piquet Sports, Xandynho Negrão, também teve problemas e larga em 21º. O pole position é o líder do campeonato, o finlandês Heikki Kovalainen, da Arden. A corrida começa às 11 horas de Brasília.