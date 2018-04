Brasileiros têm um bom dia no rali O dia de descanso fez bem aos pilotos brasileiros no Rali Paris-Dacar. Hoje, André Azevedo, num caminhão Tatra, ao lado dos checos Tomas Tomecek e Mira Martitnec, Klever Kolberg e o francês Pascal Larroque, num Mitsubishi Pajero Full, e Juca Bala, com uma Honda Falcon Rally, foram os vencedores de suas categorias na etapa de 404 quilômetros (366 km cronometrados), em Atar, na Mauritânia. Luiz Mingione fez o segundo melhor tempo na Super Production até 250 cc e manteve a liderança da categoria. "Conseguimos superar o caminhão Kamaz do russo Vladimir Tchaguine, muito mais potente que o nosso Tatra", comemorou André. Juca Bala, atual campeão da prova, subiu de quarto para terceiro na classificação acumulada, apesar de ter enfrentado problemas na etapa. "Depois de 170 km, a prova ficou complicada. A organização demarcou com bandeiras cerca de 30 km nas dunas, para que ninguém desviasse da rota. Só um quilômetro para a esquerda ou a direita tornaria impossível sair de lá." Juca também sofreu uma queda. "Fui atravessar uma pequena duna e caí. Atrás dela, havia um degrau de rocha. Não aconteceu nada, mas outras pessoas devem ter caído ali, porque vi pedaços de carenagem no chão." Antes mesmo de entrar na prova, Klever e Pascal tiveram problemas com os odômetros digitais do Pajero Full. "Pararam de funcionar", disse Klever. E não foi só isso. No km 7, um dos pneus perdeu pressão e saiu da roda. Mesmo assim, venceram na Super Production diesel, com o oitavo tempo entre os carros. Com o resultado, o brasileiro é décimo na geral acumulada e segundo na categoria. "Ser oitavo no Paris-Dacar é como chegar em segundo na Fórmula 1 e não estamos com nenhuma Ferrari ou McLaren", comparou Klever.