Brasileiros terminam treino para Paris-Dacar Terminam neste domingo no "deserto" de Cabo Frio, na Região dos Lagos, os treinos dos pilotos brasileiros que vão disputar a 26ª edição do rali Paris-Dacar, a partir do dia 1º de janeiro. Desde quinta-feira, a equipe se exercita nas dunas da cidade fluminense, conhecida por possuir algumas das mais belas praias do Estado. André Azevedo, no caminhão, Klever Kolberg e o navegador Lourival Roldan, no carro, e Jean Azedo, na moto, foram para Cabo Frio aproveitar as condições semelhantes das dunas do local, com o deserto africano. Aproveitaram a ocasião para fazer testes em peças e ajustes técnicos, mesmo não sendo os veículos que usarão na competição, porque eles já estão na França. "Já que não podemos ir treinar no deserto, aqui serve para termos uma idéia e praticarmos algumas coisas que utilizaremos lá", disse André Azevedo, que vai correr com um caminhão Tatra, tendo por companheiros os tchecos Tomas Tomecek e Mira Martinec. Ao lado de Klever, Azevedo é o mais experiente no grupo, com 17 participações no rali. Os treinos no deserto brasileiro têm sido tão realistas que Kolberg e Roldan enfrentaram problemas com um amortecedor que em minutos foi trocado por ambos. "No rali é assim que funciona. Apareceu o obstáculo é necessário resolvê-lo logo e perder o menor tempo possível", frisou Kolberg, que pilotará um Mitsubishi Pajero Full. Pela primeira vez correndo com uma moto semi-oficial, KTM 660 de 700 cilindradas, Jean Azevedo está confiante em melhorar seu resultado do ano passado, quando chegou em quinto lugar na classificação. O embarque da equipe Petrobrás/Lubrax, formada por dez pessoas, está previsto para o dia 25. Neste ano, o Paris-Dacar terá 17 etapas, sendo oito inéditas, e passará por sete países: França, Espanha, Marrocos, Mauritânia, Mali, Burkina Faso e Senegal. No total são 11.090 quilômetros de prova com previsão de duração de 18 dias. "Para sair vitorioso de um rali deste tipo é necessária muita experiência e sorte. Só com competência você não consegue vencer", afirmou Kolberg. "É um desafio, mas estamos seguros de que conseguiremos representar bem o Brasil e conquistarmos um grande resultado."