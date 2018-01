Brasileiros trocam acusações na IRL O GP de Richmond da Indy Racing League (IRL), disputado na noite de sábado, terminou com a vitória do norte-americano Buddy Lazier e com um bate-boca entre Felipe Giaffone e Ayrton Daré, os dois brasileiros que disputam a categoria, por causa de uma batida entre ambos na volta 182. A conseqüência do choque é que um colocou a culpa no outro. O acidente ocorreu na Curva 2 do oval de Richmond. Daré, da equipe Xtreme, estava em segundo lugar, logo atrás de Lazier. Giaffone, da Treadway, era retardatário, pois havia feito seu pit stop pouco antes. Quando Daré tentou ultrapassar Giaffone, aconteceu o toque. Segundo o piloto da Treadway, que ainda conseguiu voltar à pista após os mecânicos terem acertado seu carro e terminar a prova em 11º lugar, a culpa foi do compatriota. "O Daré saiu de traseira e, ao tentar consertar, bateu na lateral esquerda do meu carro??, disse, após ter assistido às imagens da batida feitas pela rede ABC. Daré devolveu a acusação. "Eu estava na minha linha e meu carro era mais rápido. Ele deu passagem para o Lazier, que liderava. Então, deveria ter feito o mesmo com relação a mim, que vinha logo atrás, em segundo. Mas em vez de tirar o pé, ele acelerou e me espremeu. Como retardatário, tinha obrigação de me dar passagem. Estou decepcionado??, afirmou. A vitória de Lazier em Richmond, sétima etapa da temporada, foi a segunda consecutiva do piloto norte-americano. Ele está em segundo na classificação geral do campeonato, com 219 pontos. O líder da tabela é o também norte-americano Sam Hornish Jr., segundo em Richmond à frente de Al Unser Jr., que completou o pódio, com 269. Giaffone é o quinto na classificação (185 pontos) e Daré, o nono (129). A próxima etapa da IRL, o GP de Kansas City, será em 8 de julho.