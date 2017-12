Brasileiros vão à ´caça´ de Dixon na IRL O líder da temporada da Indy Racing League é um neozelandês, Scott Dixon, que soma 318 pontos. Mas três brasileiros têm boas chances de superar neste domingo o piloto da Chip Ganassi na classificação. Tony Kanaan, da Andretti/Green (317), Gil de Ferran (315) e Hélio Castro Neves (295), ambos da Penske, estão em condições de vencer o GP de Saint Louis, no circuito oval de Madison. "Tivemos dois dias de testes nesta pista no mês passado e nos saímos bem. Claro que corrida é algo diferente, mas o fato de ter um bom acerto já é um bom início´´, disse Tony Kanaan. O acerto, aliás, é um handicap para Gil e Helinho. Na corrida do ano passado, bastante disputada, eles chegaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente, após uma dura briga com o norte-americano Alex Barron, que terminou em terceiro. E este ano a Penske fez bom treino na pista. "Os treinos foram de vento em popa. Os testes estão bem interessantes e o carro está se comportando muito bem", garante Helinho. "Madison é uma pista difícil, mas estamos bem preparados´´, resume o sempre prudente Gil. O GP de Saint Louis, 11ª etapa do campeonato, terá 250 voltas, num total de 250 milhas (cerca de 400 quilômetros). A largada será às 16 horas e não há previsão de transmissão ao vivo.