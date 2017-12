Brasileiros vão bem na F-3000 O bom piloto francês Sebastien Bourdais, da equipe SuperNova, ampliou neste sábado no circuito de Nurburgring sua vantagem na classificação do Campeonato Intercontinental de Fórmula 3000 ao vencer de ponta a ponta o GP da Europa, sexta etapa e que marca o encerramento da primeira metade da temporada. Mas os brasileiros foram bem, apesar de reclamarem da equipe. Ricardo Sperafico ficou em segundo e Antonio Pizzonia em terceiro. Ambos são da Petrobras Junior. Ele está sendo cotado para a vaga de piloto de testes da Renault que será aberta com a saída de Fernando Alonso, possivelmente para a Jaguar. Bourdais, 21 anos, é a nova esperança dos franceses no automobilismo. Com a vitória de ontem, a terceira em seis provas e a segunda seguida, Bourdais soma 34 pontos na classificação, diante de apenas 21 do tcheco Tomas Enge, da Arden, que ontem não marcou pontos. "Meu carro esteve perfeito da largada à bandeirada", falou o francês que em nenhum momento das 30 voltas foi ameaçado. Ricardo Sperafico e Antonio Pizzonia tiveram o mesmo discurso, ontem, depois da corrida. "Sem treinar nossa equipe não vai para a frente", falou Ricardo. "Tivemos sorte aqui porque nosso carro se adaptou bem à pista desde o primeiro dia. Se dependesse de testarmos para encontrar novos ajustes, teríamos ficado para trás de novo", explicou Pizzonia. Os dois contaram com o pouco equilíbrio emocional dos dois pilotos da equipe Coloni, Giorgio Pantano e Enrico Toccacelo, que, apesar de terem excelente equipamento e estarem melhor colocados na prova, envolveram-se em acidentes de novo. Os outros brasileiros que disputam a Fórmula 3000 não foram bem. Rodrigo Sperafico, da Durango, que chegou a liderar o campeonato no início, terminou em 8.º, enquanto Ricardo Mauricio, da Red Bull Junior foi 9.º e Alexandre Sperafico, da Minardi Junior, 11.º. Mario Haberfeld, da Astromega bateu numa tentativa de ultrapassagem. O brasileiro melhor classificado no campeonato é Ricardo Sperafico, em quarto, com 16 pontos, seguido por Mario Haberfeld e Antonio Pizzonia, ambos em quinto com 13 pontos. A próxima etapa da Fórmula 3000 será o GP da Grã-Bretanha, dia 6, no circuito de Silverstone, Inglaterra.