Brasileiros vão bem nos testes da F1 Os brasileiros foram bem nos testes desta terça-feira, na preparação para o GP da Espanha de Fórmula 1, marcado para dia 9 de maio. Em Silverstone, Inglaterra, Antonio Pizzonia, com a Williams, marcou 1m18s275, novo recorde extra-oficial da pista. E em Mugello, na Itália, Felipe Massa fez 1m19s529 com a Ferrari. Em Silverstone, o segundo colocado foi espanhol Marc Gené, o outro piloto de testes da Williams, com o tempo de 1m18s615. Renault e McLaren também treinaram. Depois do teste, Pizzonia deu a entender que Ralf Schumacher também deixará a equipe, assim como Montoya, e ele espera fazer dupla com Max Webber no time em 2005. Já em Mugello, outros brasileiros foram para a pista. Com a Toyota, Cristiano da Matta fez 1m21s592 e Ricardo Zonta cravou 1m21s669.