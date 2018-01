Brasileiros vão mal na F3 Européia Os pilotos brasileiros não tiveram um bom fim de semana na abertura do Campeonato Europeu de Fórmula 3, sábado e domingo, no circuito alemão de Hockenheim. O melhor do País foi Atila Abreu, da Mücke Motorsport, com dois oitavos lugares. Já Fábio Carbone obteve um 12º e um 14º lugares. E o piloto Lucas di Grassi envolveu-se em um acidente na corrida de sábado e a equipe não conseguiu recuperar o carro para a prova deste domingo. O líder do campeonato é o inglês Lewis Hamilton, da ASM, com 17 pontos, seguido por James Rossiter, também da Inglaterra, com 15 pontos. A próxima rodada da F-3 européia será no dia 8 de maio, na cidade francesa Pau.