Brasileiros vão mal na segunda prova da GP2 no Bahrein A segunda etapa da rodada dupla da GP2 no Bahrein, na pista de Sahkir, não foi nada boa para os brasileiros. Quem venceu a corrida deste domingo foi o francês Nicolas Lapierre, da equipe DAMS. O alemão Timo Glock, da iSport, foi o segundo e o italiano Luca Filippi, da Super Nova, foi o terceiro. O melhor brasileiro da corrida foi Bruno Senna, da Arden, que terminou em oitavo - depois de cair para a última posição após um acidente no início da prova. Xandinho Negrão (Minardi Piquet) chegou em 15.º. Sérgio Jimenez (Racing Engineering) só completou 10 das 23 voltas, Antonio Pizonia (Petrol) abandonou na segunda e Lucas di Grassi (ART) ficou após a largada. ?O carro estava muito bom, com uma relação de marchas tão certinha que não permitia que me ultrapassassem nem mesmo quando pegavam meu vácuo. Pena que demorei um pouco até me entender com o carro depois do toque (na primeira volta, com seu companheiro de equipe Adrian Zaugg), porque no fim eu estava voando. Com algumas voltas a mais, ainda terminaria na zona de pontos?, comentou Bruno Senna. As próximas etapas da GP2 serão nos dias 12 e 13 de maio e novamente serão preliminares do GP da Espanha da Fórmula 1, em Barcelona. Classificação da 2.ª prova: 1.º Nicolas Lapierre (FRA/Dams), 23 voltas completadas (43m30s252) 2.º Timo Glock (ALE/iSport), a 3s183 3.º Luca Filippi (ITA/Super Nova), a 6s686 4.º Borja García (ESP/Durango), a 8s416 5.º Mike Conway (ING/Super Nova), a 10s178 6.º Kazuki Nakajima (JAP/Dams), a 11s089 7.º Michael Ammermüller (ALE/ART), a 12s259 8.º Bruno Senna (BRA/Arden), a 22s427 9.º Andy Soucek (ESP/DPR), a 25s857 10.º Javier Villa (ESP/Racing Engineering), a 26s720 11.º Vitaly Petrov (RUS/Campos), a 32s661 12.º Roldán Rodríguez (ESP/Minardi Piquet), a 38s977 13.º Jason Tahinci (TUR/Petrol), a 46s473 14.º Sakon Yamamoto (JAP/BCN), a 1m17s896 15.º Alexandre Negrão (BRA/Minardi Piquet), a 1 volta 16.º Pastor Maldonado (VEN/Trident), a 2 voltas 17.º Adrian Zaugg (RUS/Arden), a 3 voltas Não completaram: Giorgio Pantano (ITA/Campos), a 8 voltas Kohei Hirate (JAP/Trident), a 11 voltas Sergio Jiménez (BRA/Racing Engineering), a 13 voltas Karun Chandhok (IND/Durango), a 16 voltas Ho-Ping Tung (CHI/BCN), a 20 voltas Antonio Pizzonia (BRA/Petrol), a 21 voltas Lucas Di Grassi (BRA/ART), a 23 voltas Andreas Zuber (AUT/iSport), a 23 voltas Christian Bakkerud (DIN/DPR), a 23 voltas A classificação do campeonato: 1, Luca Filippi, 16 pontos; 2, Timo Glock, 14; 3, Nicolas Lapierre, 8; 4, Andreas Zuber, 6; 5, Bruno Senna, 5; 6, Lucas di Grassi e Borja García, 4; 8, Mike Conway, Kazuki Nakajima e Adrian Zaugg, 3.