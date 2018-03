Brasileiros vão mal no treino da Cart No primeiro treino oficial da Cart em Vancouver, decepção dos quatro brasileiros. A pole provisória ficou com o canadense Paul Tracy, que marcou 1min01s888 e ganhou os dois pontos de bonificação. O segundo lugar foi do neo-zelandês Scott Dixon, com 1min01s939. O melhor do País foi Christian Fittipaldi, que marcou o quinto melhor tempo com 1min02s179. Os dois brasileiros que estão nas primeiras colocações do campeonato da Cart foram mal. Líder com 120 pontos, Cristiano da Matta, que venceu quatro das cinco últimas corridas da categoria, fez o 16º tempo entre os 18 pilotos inscritos, com 1min03s020. Bruno Junqueira, vice-líder com 70 pontos, fez o 13º tempo, com 1min02s602. Tony Kanaan foi o 12º, com 1min02s509. O treino que define o grid será neste sábado, às 17h45min (horário de Brasília). A corrida será domingo, às 17h30.