Brasileiros vão mal no treino da F1 Três brasileiros estiveram na pista espanhola de Jerez de la Frontera, nesta quinta-feira, para os treinos da Fórmula 1. E o destaque foi a presença de dois estreantes na categoria, Lucas di Grassi e Tony Kanaan - além deles, participou da sessão o piloto de testes da Toyota, Ricardo Zonta. Mas nenhum conseguiu bom tempo. Campeão da última temporada da IRL, Tony Kanaan recebeu um convite da BAR para poder realizar seu sonho de pilotar um carro da Fórmula 1 - não há chance dele mudar de categoria. E assim, deu 50 voltas e conseguiu o 7º tempo no treino desta quinta-feira, em Jerez, que também teve a participação das equipes McLaren, Red Bull e Renault. Já Lucas di Grassi vive situação diferente. Revelação brasileira das pistas, ele faz parte do programa de desenvolvimento de pilotos da Renault - disputa atualmente a F3 Européia. E, dentro desse processo para tentar chegar um dia à Fórmula 1, ele teve oportunidade de testar na equipe francesa: também deu 50 voltas e ficou em 9º lugar. Enquanto isso, Ricardo Zonta cumpriu mais um dia de trabalho como piloto de testes da Toyota e fez o 8º melhor tempo em Jerez. Quem dominou o treino foi a McLaren, com seus dois pilotos de testes ocupando as primeiras posições. O espanhol Pedro de la Rosa foi o mais rápido, seguido pelo austríaco Alexander Wurz. Confira os tempos do dia em Jerez: 1º Pedro De la Rosa (Mclaren) - 1m15s737 (107 voltas) 2º Alexander Wurz (Mclaren) - 1m16s419 (117 voltas) 3º Franck Montagny (Renault) - 1m16s543 (121 voltas) 4º Christian Klien (Red Bull) - 1m16s791 (121 voltas) 5º Anthony Davidson (BAR) - 1m17s535 (93 voltas) 6º Jarno Trulli (Toyota) - 1m18s836 (89 voltas) 7º Tony Kanaan (BAR) - 1m19s114 (50 voltas) 8º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m20s111 (58 voltas) 9º Lucas di Grassi (Renault) - 1m21s501 (50 voltas)