Brasília pode ter prova da Champ Car em 2005 Livre da ameaça de extinção, a Champ Car World Series - novo nome da F-Cart - quer voltar ao Brasil e a intenção é realizar uma corrida em Brasília, no Autódromo Nelson Piquet, em 2005. O retorno faz parte do plano de internacionalização da categoria, estabelecido pelo novo proprietário, a empresa Open Wheel Racing Series (OWRS). E depois de várias tentativas frustradas de trazer a categoria de volta, Emerson Fittipaldi, detentor dos direitos de comercialização da Champ Car no Brasil, acredita que "agora vai??. "O governo tem interesse e nós também??, disse nesta terça-feira Emerson, que se autodefiniu como "embaixador da categoria no Brasil.?? Ele esteve em São Paulo pela manhã, acompanhado por Kelvin Kalkhoven, um dos sócio da OWRS, para divulgar detalhes da transmissão, por meio da Rede TV!, da temporada deste ano, que começa em 18 de abril em Long Beach e terá 16 provas. À tarde, Emerson e Kalkhoven viajaram para Brasília para conversar, entre outros, com o governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, e o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz. "O governador Roriz já demonstrou vontade de ter o GP e o governo federal também tem interesse em trazer para o Brasil eventos que de nível internacional. Brasília é pouco conhecida lá fora e uma prova lá daria boa visibilidade para a cidade??, entende Emerson. O problema é que promover uma corrida da Champ Car é não é barato. O próprio Emerson estima entre U$$ 10 e US$ 15 milhões o dinheiro necessário para fazer um GP no Brasil. Ainda nos tempos da Cart, a categoria correu no Rio, de 1996 a 2000, até os promotores entrarem em divergência com o prefeito da cidade, César Maia. Para receber a Champ Car, o autódromo Nelson Piquet terá de passar por reformas na área do paddock e dos boxes e também em alguns pontos da pista, para dar segurança aos pilotos. "Mas não vejo problemas em relação a isso??, acredita o bicampeão de F-1 e campeão da Cart como piloto que, além de ter os direitos da categoria no Brasil também atua como dirigente de equipe. Em 2003, foi um dos sócios da Fittipaldi-Dingman e, atualmente, está negociando a compra da equipe Patrick. Emerson Fittipaldi fica em Brasília até a tarde desta quarta. Além das reuniões, pretendia ir ao autódromo e esperava que Nelson Piquet, o administrador do local, o acompanhasse na visita. Piquet foi procurado pela reportagem, mas não quis falar sobre a possibilidade de a Champ Car correr em Brasília. Por meio de sua assessoria, disse que só comentará o assunto quando houver algo de concreto. O Brasil tem, a rigor, um piloto garantido na temporada 2004. É Bruno Junqueira, atual vice-campeão, na Newman-Haas. Mário Haberfeld, que no ano passado correu pela Conquest, tem presença praticamente garantida, mas não definiu oficialmente a equipe. Ele pode continuar na Conquest, mas para isso espera que o time troque os chassis Reynard, utilizados no ano passado, pelos Lola, mais eficientes. Roberto Moreno ainda não tem nada definido. "Mas eu nunca fico de fora??, disse o piloto, de 45 anos, que ainda procura uma vaga. INTERNACIONALIZAÇÃO - Kelvin Kalkhoven revelou que o objetivo da OWRS é mesmo levar a Champ Car cada vez mais para fora dos EUA. Este ano, a categoria vai correr também no Canadá, no México e na Austrália, além de ir pela primeira vez à Coréia do Sul. "E no plano para os próximos cinco anos, vamos fortalecer todos os eventos. Desde que a OWRS adquiriu o espólio da Cart (assumiu dívidas que podem chegar a US$ 100 milhões), mais de 20 países já nos procuraram demonstrando interesse em sediar provas??, garantiu Kalkhoven.