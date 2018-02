Briatore chama corrida de Kovalainen de ´lixo´ O italiano Flavio Briatore, diretor da escuderia Renault, foi muito crítico com a estréia do piloto finlandês Heikki Kovalainen na equipe, ao classificar a corrida dele no Grande Prêmio da Austrália como "um lixo". "Todo o mundo o viu pela televisão. Não preciso defender ninguém. Foi um lixo", comentou Briatore quando lhe pediram sua opinião sobre Kovalainen, que terminou a prova em décimo. O diretor da equipe Renault acrescentou: "Se dissesse que (a corrida) foi boa, seria um completo idiota. (Kovalainen) Cometeu inúmeros erros, saiu da pista e rodou, quando podia haver ter marcado pontos". "Hoje (domingo), (Heikki) não foi Heikki. Conhecemos ele bem. Sempre foi muito rápido. Não sei o que aconteceu com ele hoje. Conhecemos bem este garoto. Sua atuação foi tão ruim que não foi ele. Pode ter sido seu irmão. Tentaremos fazer com que na próxima prova ele seja o autêntico Hikki", concluiu um irritado Briatore.