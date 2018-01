Briatore comemora um ?meio milagre? O diretor-geral da Renault, Flavio Briatore, não demonstrou, neste domingo, a mesma emoção dos mundiais conquistados em 1994 e 1995, quando trabalhava para a Benetton. ?Este campeonato tem um sabor especial por se tratar de quase um meio milagre. Tudo é muito jovem no nosso grupo. Estamos juntos há apenas quatro anos e Alonso é um piloto de uma maturidade excepcional, com apenas 24 anos?. Esse foi o ponto que o dirigente italiano, responsável pela contratação do espanhol no fim de 2001, quando tinha apenas 21 anos, mais destacou na modesta comemoração do título. É até possível que Briatore nem mesmo saiba os rankings hoje liderados por seu piloto quanto à precocidade de resultados. Não se liga muito nessas questões estatísticas. Mas seus pronunciamentos enfatizaram sempre o lado jovem do grupo que lidera. Em 1972, Emerson Fittipaldi, com 25 anos, quebrou o recorde de Jim Clark, que em 1963 foi campeão com 27 anos. Neste domingo, Alonso deixou para trás o recorde há 33 anos em poder de Emerson ao conquistar o título com 24 anos. Mas o que mais impressiona no trabalho de Alonso é que estabeleceu desde a estréia efetiva na Fórmula 1, em 2003, recordes de toda natureza. Na realidade, Alonso começou a carreira na Minardi, em 2001, e em 2002 foi piloto de testes da Renault. Ele mesmo diz que, a rigor, sua trajetória mesmo teve início em 2003. ?É o piloto jovem mais extraordinário que já conheci. Rápido, inteligente, sabe administrar uma corrida, não erra nunca. Alonso é o futuro da Fórmula 1?, diz Niki Lauda, campeão do mundo em 1975, 1977 e 1984. O asturiano já começa a surgir não apenas como um piloto com dotes raros, mas como o melhor da história em alguns aspectos. Há quem se apresente no Mundial e demonstre competência assim como existem os que aparecem já com todos os elementos de que, no futuro, mesmo depois de várias gerações, será sempre citado com um dos maiores de todos os tempos. ?É cedo, reconheço, mas, se tivesse de apostar, acredito que Alonso é um desses casos?, afirmou Briatore. ?E pensar que fui ferozmente criticado quando dispensei Jenson Button, no fim de 2001, para ficar com Alonso?.