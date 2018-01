Briatore compara Schumacher e Alonso Tão polêmico quanto competente, Flavio Briatore, diretor da Renault, foi notícia no Daily Mail, diário inglês que trazia nesta quarta-feira uma das suas frase de efeito: "Michael Schumacher e Fernando Alonso são como Pelé e Maradona, estão acima dos demais." O piloto espanhol da Renault lidera o campeonato de Fórmula 1 com 59 pontos, enquanto o alemão da Ferrari continua apenas em quinto lugar, com 24. Alonso é hoje piloto da sua equipe, mas Schumacher também cresceu com Flavio Briatore - na Benetton, no início dos anos 90. "Um é espanhol e o outro alemão, o que já os torna muito diferentes", disse o dirigente italiano. Em outras conversas com a imprensa, Briatore sempre destacou que há um ponto em comum entre ambos: "A busca pela vitória a todo custo." E, para o Daily Mail, ainda afirmou: "Ambos foram abençoados com um grande talento natural."