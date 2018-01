Briatore: "Criamos um campeão incrível" Ao mesmo tempo em que lembrava a última final da Liga dos Campeões da Europa, em que o Liverpool venceu o Milan depois de estar perdendo por 3 a 0, para mostrar que todos os resultados são possíveis, Flavio Briatore, diretor da Renault, reconheceu nesta segunda-feira que a vitória no GP da Alemanha de seu piloto, Fernando Alonso, o deixou em excelentes condições no Mundial de Fórmula 1. "Estou feliz pelos espanhóis, criamos um campeão incrível", disse o dirigente. Com 87 pontos diante de 51 do finlandês Kimi Raikkonen (McLaren), Alonso ficou, como definiu o próprio Briatore, "com uma mão na taça". Em entrevista para o jornal esportivo espanhol As, o diretor da Renault comentou o momento excepcional da sua equipe no Mundial. "Sempre falei que nosso plano era o de disputar o título em 2005, escolhi pessoas adequadas para cada função. Fernando tem seguido passo a passo o determinado", contou. Talvez sem perceber, Briatore já dá Alonso como campeão. Mas, de fato, suas chances matemáticas de ficar com o título são grandes: basta ser 4º colocado nas 7 etapas que restam, mesmo que Raikkonen vença todas, para levantar o troféu da Fórmula 1. No domingo, no GP da Hungria, não haverá como definir o campeonato, mas dependendo do que ocorrer lá, na etapa da Turquia, no dia 21 de agosto, já dará para Alonso garantir o título. Alonso apenas lembrou, ainda no domingo, depois de vencer o GP da Alemanha, que na corrida de Budapeste, em razão das características do circuito, a McLaren não deverá ter um carro tão mais veloz que o seu, como tem acontecido nas últimas etapas. Fora da briga - Mas se Briatore, ainda que tente esconder, considera Alonso o campeão de 2005, Jean Todt, diretor-geral da Ferrari, a exemplo de Michael Schumacher, já falou de forma realista: "O título de pilotos está extremamente difícil e o de construtores dependerá do que fizermos já domingo, na Hungria. Também está ficando difícil a cada etapa." Schumacher é o terceiro colocado na classificação, com 47 pontos, e a Ferrari é também a terceira, com 78 - a Renault lidera com 117 pontos. "Falta aderência ao nosso carro e não sabemos as causas", lamentou Jean Todt. E o piloto alemão foi ainda mais explícito: "Nossos pneus não oferecem aderência.?