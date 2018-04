Briatore diz que pediu demissão para salvar a Renault

"Eu só estava tentando salvar a equipe. Esta é minha função. Foi por isso que me demiti", disse Briatore ao jornal inglês Daily Mirror. Junto do chefe da equipe, o engenheiro Pat Symonds, apontado como responsável pela estratégia de bater propositadamente, também foi desligado.

A direção da Renault confirmou a versão de Briatore, mas nem por isso deve se condescendente com o italiano. "Ele considerou-se moralmente responsável pelo ocorrido, e então demitiu-se. Não conheço todos os detalhes do caso, mas foi uma falha. E uma falha merece ser punida", disse Patrick Pelata, diretor de operações da montadora.

A Renault afirmou na quarta-feira que não contestará as acusações durante sua audiência no Conselho Mundial da FIA, na segunda. A entidade máxima do automobilismo leva em consideração os depoimentos de Nelsinho Piquet, além de conversas de rádio e dados de telemetria (uma espécie de mapeamento do comportamento do carro), para sustentar a tese de que o acidente do brasileiro foi causado deliberadamente.

Embora Briatore tenha saído da equipe, a Renault ainda pode ser punida pelo Conselho Mundial. Entretanto, a sanção pode ficar apenas em uma pesada multa, sem implicações esportivas, como a exclusão da Fórmula 1, como chegou a ser cogitado.