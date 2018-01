Briatore e Todt cometem gafe em coletiva Os diretores das escuderias Renault, o italiano Flavio Briatore, e Ferrari, o francês Jean Todt, cometeram uma gafe ao se referirem a seus ex-pilotos Fernando Alonso e Michael Schumacher, respectivamente, quando na realidade deveriam ter pronunciado os nomes dos dois que se sentavam a seu lado, o italiano Giancarlo Fisichella e o finlandês Kimi Raikkonen. Ao referir-se à saída do espanhol Alonso do grupo, afirmando que isto não debilitou o potencial da Renault, Briatore afirmou que o importante era a equipe, que continua trabalhando com o mesmo espírito e a mesma alegria, e que tem a certeza de que "(Heikki) Kovalainen e Fernando" podem lutar pelo mundial. Fisichella, que está há três anos na Renault, estava sentado ao lado de Briatore e imediatamente lançou um olhar de quem não estava acreditando no que acabara de ouvir. Graças ao burburinho que tomou conta do local da entrevista coletiva, organizada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Briatore se deu conta do erro. "Disse Fernando?", questionou Briatore. "Perdão, queria dizer Giancarlo. Não sei como me equivoquei." Quando perguntaram a Jean Todt se seria preciso mudar o motor do carro de Kimi Raikkonen, o diretor esportivo da Ferrari também errou e disse: "Depois de Michael perder água na Austrália". A frase gerou novos comentários na sala e o dirigente, assim como Briatore, teve que se desculpar pelo lapso. Alonso conquistou dois títulos mundiais com a Renault, enquanto Schumacher foi cinco vezes campeão do mundo com a Ferrari.