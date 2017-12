Briatore terá um filho com modelo alemã A modelo alemã Heidi Klum, de 30 anos, está esperando um filho de Flavio Briatore, de 53 anos, chefe da equipe Renault de Fórmula 1. O italiano já foi noivo da modelo britânica Naomi Campbell. Briatore é considerado o responsável pelo descobrimento de Michael Schumacher, quando ele era o chefe da equipe Benetton, e do espanhol Fernando Alonso, que este ano se converteu no mais jovem piloto a ganhar um GP de Fórmula 1.