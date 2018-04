Briatore volta a falar em processo contra família Piquet

O italiano Flavio Briatore, ex-chefe de equipe da Renault, afirmou nesta quarta-feira que pretende processar Nelsinho e Nelson Piquet. De acordo com o dirigente, os dois brasileiros causaram danos irreparáveis em sua imagem ao falar sobre a farsa da escuderia francesa no GP de Cingapura de 2008.

Briatore teria, segundo Nelsinho e Nelson Piquet, arquitetado o acidente do piloto brasileiro naquela prova, com o intuito de beneficiar Fernando Alonso, outro piloto da Renault naquela prova. Julgado e condenado pelo Conselho Mundial da FIA, o italiano foi banido do esporte em setembro - na terça-feira, contudo, a punição foi revogada pela justiça francesa.

"É muito possível que eu os processe. Os malefícios que eles fizeram à minha imagem jamais serão esquecidos. Esse caso todo foi uma vingança de Max Mosley, que sempre comandou a FIA e o Conselho Mundial como se fossem sua propriedade", disse Briatore, criticando também o antigo presidente da Federação Internacional de Automobilismo.

Quando o caso da manipulação do GP eclodiu, no início de setembro de 2009, Briatore já havia ameaçado ir à justiça contra os Piquet. Na época, ele alegou que Nelson e Nelsinho usaram de chantagem para não levar o caso a público.