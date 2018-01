Bridgestone pintará faixa em sulco dos pneus A Bridgestone vai adotar uma faixa branca no primeiro sulco dos pneus que serão utilizados pelas equipes de Fórmula 1 no Grande Prêmio da Malásia, que será disputado no próximo domingo (com largada às 4 horas, de Brasília). Esta é a segunda tentativa da empresa de cumprir a determinação da FIA, que exige a identificação dos tipos de pneus (duro, macio e intermediário) que estão sendo utilizados na corrida. "Tivemos uma resposta positiva nos testes que realizamos com observadores e as equipes. Temos pouco tempo para a aplicação do produto nos pneus, mas é a melhor solução", diz Kees van de Grint, engenheiro de operações da companhia. Na primeira tentativa deu tudo errado. A fabricante de pneus utilizou no GP da Austrália uma bola vermelha, ao lado de seu nome, na lateral. A mais de 200 km/h foi impossível identificar qual era o tipo utilizado. Em Sepang, a Bridgestone já confirmou ainda que vai disponibilizar para todas as equipes dois tipos de pneus para pista seca: duro e intermediário (além dos de chuva), já que a previsão é tempo seco e muito calor nos três dias de carros na pista. O primeiro treino, livre, será realizado na quinta-feira, às 23 horas (de Brasília).