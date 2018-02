Bridgestone vai mudar forma de identificar tipos de pneus A fabricante de pneus Bridgestone mudará a marcação nos pneus macios, no caso de o atual círculo branco de três centímetros de diâmetro não ser suficiente para distingui-los dos médios quando os carros estiverem em alta velocidade. Kees van der Grint, responsável pelos pneus de Fórmula 1 da Bridgestone, mostrou-se aberto a sugestões e a discutir soluções, após a novidade ser testada neste fim de semana no Grande Prêmio da Austrália. "A decisão chegou muito tarde e nós nos limitamos a fazer o que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nos pediu, mas é possível que tenhamos que procurar novas soluções", acrescentou. Na sessão de treinos livres desta sexta do GP da Austrália, foi possível comprovar que o círculo branco de três centímetros de diâmetro não foi suficiente para diferenciar se os carros em movimento estão com pneus macios ou de composto médio, o objetivo da mudança de marcação.