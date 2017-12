Britânico supera Piquet na F-3 Inglesa O piloto britânico James Rossiter assumiu a liderança da Fórmula 3 Inglesa, após a disputa da quarta roda dupla, neste domingo, no circuito de Knockhill, na Escócia. Com um terceiro lugar na primeira sessão e uma vitória na segunda, Rossiter alcança os 80 pontos. O brasileiro, que obteve o 10º e 3º lugares, acumula 66 pontos. Danilo Dirani é o terceiro na classificação do campeonato, após um sétimo e um nono lugar neste domingo. Lucas di Grassi, também brasileiro, conseguiu uma 15ª e uma quarta colocação. Na primeira sessão a vitória ficou com o venezuelano Ernesto Viso.